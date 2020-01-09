2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi! TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılıyor?

2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi. Peki, TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama sayfası hakkında merak edilenler...

09.01.2020 17:46 - Son Güncelleme: 09.01.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





