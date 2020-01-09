2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi! TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılıyor?
2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi. Peki, TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama sayfası hakkında merak edilenler...
2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listesi! Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hacı adayları özellikle bu saatlerde sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
HAC KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği 2020 Hac kura çekiminin ardından sonuçlar saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden sonuçları sorgulayabilecekler. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.
HAC KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?
Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.
Hacca kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenler, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla giriyor. İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenleri katsayıları ise sıfırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sağlık sorununa ilişkin heyet raporu sunulması halinde kişinin hacca gitmesi hakkı bir sonraki yıla ertelenebiliyor.