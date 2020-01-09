2020 Hac yedek listesi ne zaman açıklanacak? Hacı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adaylarının beklediği 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
2020 HAC YEDEK LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 yılı Hac yedek listesine dair detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak.
E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.
E DEVLET HAC SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.