e-Devlet 2020 Hac kura sonuçları! Hacı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği kura sonuçları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adaylarının beklediği 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. İşte sorgulama ekranı...
E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.
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