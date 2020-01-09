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  • 09.01.2020 21:59
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 21:59

e-Devlet 2020 açıklandı! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Akşam saatlerinden itibaren hakkında vatandaşların araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları bugün çekildi. Hac kuralarının çekilmesinin ardından gözler e-Devlet TC kimlik no ile işlemine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet üzerinden 2020 yılı Hac kura sonuçlarını açıkladı. İşte sorgulama işlemine dair merak edilenler...

e-Devlet 2020 Hac kura sonuçları açıklandı!

e-Devlet 2020 Hac kura sonuçları! Hacı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği kura sonuçları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adaylarının beklediği 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. İşte sorgulama ekranı...

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.

E DEVLET HAC SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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