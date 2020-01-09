2020 e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kuralarının çekilmesiyle birlikte yüz binlerce vatandaş e-Devlet TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2020 e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama hakkında detaylar...

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.

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