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  • 09.01.2020 20:52
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 21:32

2020 e-Devlet sorgulama ekranı! hac.gov.tr Hac kura sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e-Devlet sorgulama ekranı, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Hacı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adaylarının beklediği e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, hac.gov.tr Hac kura sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı hakkında bilgiler

e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2020 e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kuralarının çekilmesiyle birlikte yüz binlerce vatandaş e-Devlet TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2020 e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama hakkında detaylar...

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.

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