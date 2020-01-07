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Dr. ayrılmak istediği için sevgilisi tarafından öldürüldü

’da Dr. ’nin, ayrılmak istediği için Alman sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Acılı yakınları cenazesinde gözyaşlarını tutamadı...

Ayrılık acısı!


Sevgilisi tarafından öldürülen kadın doktor toprağa verildi. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Doktor Leman Ege (57), Lübnan asıllı Alman vatandaşı İssam Skaf (66) tarafından katledildi.



Skaf da intihar etti. Son zamanlarda Ege'nin ayrılmak istediği, kadının kliniğinde tercüman olarak çalışan adamın, sevgilisini öldürdüğü belirtildi. Dehşetin ardından ise dram çıktı.

Ege'nin babası Muhsin Ege'nin, 2001'de iflas ettiği ve canını kıydığı öğrenildi. Annesinin de kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği, kardeşi Dr. Aykut Ege'nin ise 2003'te domuz bağıyla bağlandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının cenaze namazına arkadaşları katıldı. Sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Meslektaşları, "Hayatı hep başkalarına iyilik yalparak geçti. Melek gibi bir kadındı" diye ağladı. Ege, son yolculuğuna uğurlandı.


'nin cenazesinde arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


ERDOĞAN ÖZTÜRK

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