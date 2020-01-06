Kadın doktorun ölümünden dram çıktı. Olay Antalya'da yaşandı. Emekli doktor ve Ege Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sahibi olan, 57 yaşındaki Leman Ege ile Lübnan uyruklu Alman vatandaşı 66 yaşındaki sevgilisi İssam Skaf arasında önceki gece tartışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. Skaf, eline geçirdiği sert bir cisimle sevgilisinin başına vurdu. Yere yığılan talihsiz kadın oracıkta yaşamını yitirdi. Bunun üzerine adam da banyoya giderek, kendisini astı. Dün, annesini telefonla arayan Barış Ege, ulaşamayınca, yaşadığı villaya gitti. Annesini yerde hereketsiz yatarken buldu. İssam Skaf'ın ise bornoz kuşağıyla asılmış cesediyle karşılaştı.Cenazeler morga kaldırıldı.
Cenazeler jandarma tarafından morga kaldırıldı.
Lübnan Uyruklu Alman İssam Skaf
DOMUZ BAĞIYLA!
Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
BİR SERVET YOK OLDU
Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından da aynı yıl bunalıma girerek 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda" yazılı intihar mektubu bırakıp, intihar ettiği öğrenildi.
Cenazeler jandarma tarafından morga kaldırıldı.
Lübnan Uyruklu Alman İssam Skaf
DOMUZ BAĞIYLA!
Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
BİR SERVET YOK OLDU
Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından da aynı yıl bunalıma girerek 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda" yazılı intihar mektubu bırakıp, intihar ettiği öğrenildi.
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