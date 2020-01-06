Bugünkü
Takvim

’da öldürülen doktorun aile dramı ortaya çıktı

’da doktor , uyruklu Alman sevgilisi tarafından katledildi. Kadının, kardeşinin öldürüldüğü, babasının ise ettiği öğrenildi.

Dr. Dram
Kadın doktorun ölümünden dram çıktı. Olay 'da yaşandı. Emekli doktor ve Ege Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sahibi olan, 57 yaşındaki Leman Ege ile Lübnan uyruklu Alman vatandaşı 66 yaşındaki sevgilisi İssam Skaf arasında önceki gece tartışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. Skaf, eline geçirdiği sert bir cisimle sevgilisinin başına vurdu. Yere yığılan talihsiz kadın oracıkta yaşamını yitirdi. Bunun üzerine adam da banyoya giderek, kendisini astı. Dün, annesini telefonla arayan Barış Ege, ulaşamayınca, yaşadığı villaya gitti. Annesini yerde hereketsiz yatarken buldu. İssam Skaf'ın ise bornoz kuşağıyla asılmış cesediyle karşılaştı.Cenazeler morga kaldırıldı.


Cenazeler jandarma tarafından morga kaldırıldı.


Lübnan Uyruklu Alman İssam Skaf


DOMUZ BAĞIYLA!
'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



BİR SERVET YOK OLDU
Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından da aynı yıl bunalıma girerek 'Bir servet yok oldu. Artık etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda" yazılı intihar mektubu bırakıp, intihar ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya’da öldürülen doktorun aile dramı ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri