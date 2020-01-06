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  • 07.01.2020 00:03
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 00:03

Deniz ulaşımına fırtına engeli! 'dan sefer iptalleri

(), yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Birçok sefer iptal edilirlen 07.30 Bostancı Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.

Deniz ulaşımına fırtına engeli!

(), yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi

07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.

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