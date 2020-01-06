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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 08:11

Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğinde son durum

Son dakika haberine göre 'da etkili olan sağanak ve fırtına trafiği de vurdu. Sabah saat 07.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik felç

'daki olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. verilerine göre, trafik yoğunluğu yüze 67'ye ulaştı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...



Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; ve 'nde yoğunluk hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar 'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de 'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor.

'nda ise Avcılar sahil yolu, E-5, TEM bağlantısı, Metris Kavşağı'nda trafik yoğun bir şekilde seyrediyor.

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