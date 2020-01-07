Bugünkü
Takvim

Araç 40 metreden uçtu! Üniversiteli hayatını kaybetti

'ta önceki gün meydana gelen da, hafta sonu gezisinden evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada can veren üniversite öğrencisi 'nın (20) cenazesi, memleketi 'e gönderildi. Genç kızın arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sürücü (23) adliyeye sevk edildi.

Ah be Ayşe!
Zonguldak'ta önceki gün meydana gelen da, hafta sonu gezisinden evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada can veren üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) cenazesi, memleketi 'e gönderildi. Genç kızın arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sürücü Hasancan Açıkgöz (23) adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAraç 40 metreden uçtu! Üniversiteli Ayşe Kadriye Taşkara hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri