Zonguldak'ta önceki gün meydana gelen kazada, hafta sonu gezisinden evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada can veren üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) cenazesi, memleketi Mersin'e gönderildi. Genç kızın arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sürücü Hasancan Açıkgöz (23) adliyeye sevk edildi.
- Yaşam
- 07.01.2020
- Gazete
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