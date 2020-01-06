Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.01.2020 09:04
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:09

Son dakika: 'da şiddetli yağış! Sefer iptalleri var, trafik kilitlenme noktasında

Son dakika haberine göre ’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah 8.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşırken, 'nun bazı seferleri de iptal edildi. İşte İstanbul'da son dakika ve trafiğin son hali...

İstanbul'da şiddetli yağış! Sefer iptalleri var

'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada,

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

TRAFİK DURUMU
Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşmış durumda.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin () de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul'da şiddetli yağış! Sefer iptalleri var, trafik kilitlenme noktasında
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri