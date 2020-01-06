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  • 06.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:21

'da 130 yerleşim biriminde yollar kapandı

İl genelinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle doğu illerimizde birçok köy ve mezranın yolu kapandı. 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 48 köy ve 82 mezranın yolunun kapandığı bildirildi.

Adıyaman'da 130 yerleşim biriminde yollar kapandı

'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 48 köy ve 82 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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