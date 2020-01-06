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  • 06.01.2020 08:55
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 08:55

Son dakika: 'den yasa dışı yollarla 'a geçmek isteyen 37 yakalandı

Son dakika haberi... 'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 , tarafından yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçesi Kadırga Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından lastik bot içinde bir grup olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 17'si çocuk, 11'i kadın ve 9'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı.




Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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