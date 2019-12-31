İzmir Torbalı'da önceki gece 20 dakika arayla iki kişiyi gözünü kırpmadan öldüren Enver Yıldız (30), yakalandı. Çatışmayla ele geçirilen cani, bir polisi yaraladı. Suç makinesinin, gasp ve yağmadan girdiği cezaevinden yeni tahliye edildiği anlaşıldı.





Katil, kendisine direnen Hatice Gülcemal'i vurup cerrah eşi Harun Gülcemal'i soydu.



Çifte cinayetin faili, gaspçı çıktı. Olay İzmir'de yaşandı. 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve son olarak "Yağma" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Enver Yıldız (30), 3 gün önce Diyarbakır'dan Torbalı'ya gitti. Dün gaspa çıktı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın (53), önünü kesti, para istedi. Reddedilince de tabancayla adamı vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.