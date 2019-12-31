İzmir Torbalı'da önceki gece 20 dakika arayla iki kişiyi gözünü kırpmadan öldüren Enver Yıldız (30), yakalandı. Çatışmayla ele geçirilen cani, bir polisi yaraladı. Suç makinesinin, gasp ve yağmadan girdiği cezaevinden yeni tahliye edildiği anlaşıldı.
Katil, kendisine direnen Hatice Gülcemal'i vurup cerrah eşi Harun Gülcemal'i soydu.
PENCEREDEN KAÇTI
Çifte cinayetin faili, gaspçı çıktı. Olay İzmir'de yaşandı. 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve son olarak "Yağma" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Enver Yıldız (30), 3 gün önce Diyarbakır'dan Torbalı'ya gitti. Dün gaspa çıktı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın (53), önünü kesti, para istedi. Reddedilince de tabancayla adamı vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.
20 dakika sonra yolda karşılaştığı Dr. Harun Gülcemal'e silah çeken Enver, yine para istedi. Adamı silah tehdidiyle evine götürdü. Doktorun eşi bir çocuk annesi Hatice Gülcemal'i de yine yakın başına ateş ederek öldürdü. Gülcemal'e ATM'den bin 500 lira para çektirdi. Bir otele gitti. Bu sırada polis baskın yaptı. Çatışma çıktı. Polis memuru Yaşar K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasındaki pencerenin camını kırarak kaçtı.
Enver Yıldız, 'Yağma' suçundan girdiği cezaevinden yeni çıkmıştı.
150 POLİS KATILDI
Yıldız'ın, bir evde saklandığını belirleyen emniyet güçleri, adrese baskın yaptı. 150 polis, operasyona katıldı. Karnından vurulan şüpheli yakalandı. Yardım-yataklık eden S.D. ve M.Ö. de gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağ olsun" açıklaması yaptı.
ZORLA EVE GÖTÜRDÜ
Dr. Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal, evde soyguncuya engel olmak isterken, yakın mesafeden vurularak öldürüldü.
Fuat Mehmet Park
ERAY ARPAŞİN
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