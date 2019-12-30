Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kenan Bey eşi Hanife Gündüz ile yüzleşmek ve iddialara cevap vermek için yayına geldi. Hanife Hanım eşi Kenan Bey'in oğlunun nişanlısı ile kaçtığını iddia etti.
Hanife Gündüz ve Kenan Bey'in 7 yıldır birbirlerini ilk kez gördükleri programda şoke eden gelişmeler yaşandı.
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