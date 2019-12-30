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  • 30.12.2019 23:53
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 23:53

'da 'den şoke eden açıklama! "Oğlumun nişanlısı ile kaçtı!"

Atv ekranlarında yayınlanan 'da programında şoke eden bir gelişme yaşandı. eşi ile yüzleşmek ve iddialara cevap vermek için yayına geldi. Hanife Hanım eşi Kenan Bey'in oğlunun nişanlısı ile kaçtığını iddia etti.

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