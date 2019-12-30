Cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

ZANLININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU, ÖZEL HAREKAT PEŞİNDE

İzmir Torbalı'da 2 kişiyi öldüren 1 polisi de kafasından vurarak ağır yaralayan zanlının kimliği tespit edildi. Zanlı 1989 doğumlu E.Y. olduğu öğrenildi. Zanlının daha önce de bir çok sabıkasının olduğu kısa süre önce "Yağma" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden tahliye olduğu belirlendi.



Torbalı kırsalına kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için polis ve Jandarma Özel Harekat birimleri de seferber oldu.





OLAY

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.





Araştırma sonucu zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.







Görgü tanıklarından Ömer Yıldız, şüphelinin oldukça soğuk kanlı göründüğünü söyledi.