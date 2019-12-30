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İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

İzmir Torbalı'yı sarsan İl Sağlık Müdürü doktor Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşini öldüren katil Enver Yıldız ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaralı olarak yakalanan katil, eşini öldürdüğü doktorun yatalak annesini de öldürmeye kalkmış.

30.12.2019 19:09 - Son Güncelleme: 30.12.2019 19:18
İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

İzmir Torbalı'da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan Enver Yıldız (30), ekipler tarafından 14 saatin sonucunda ağır yaralı olarak yakalandı.

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İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

2 kişinin katili olan Enver Yıldız'ın 17 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Cinayetler gasp gibi görünse de 1 hafta önce yaşanan bir olayın devamı olduğu ve planlı bir cinayet olduğu iddaları var.

İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

İzmir'de dün gece saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp bir polis memurunu ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız (30), Atatürk Mahallesinde saklandığı bir yakının evinde bulundu.

İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

Polis bölgeyi boşaltıp Enver Yıldız'a teslim ol çağrısı yaptı. Katil teslim olmayı reddedip silahla karşılık verince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen Enver Yıldız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından katil zanlısı, ambulansla mahkum koğuşunun bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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