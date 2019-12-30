İzmir Torbalı'daki doktor cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Katil doktorun evinde eşine...
İzmir Torbalı'yı sarsan İl Sağlık Müdürü doktor Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşini öldüren katil Enver Yıldız ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaralı olarak yakalanan katil, eşini öldürdüğü doktorun yatalak annesini de öldürmeye kalkmış.
30.12.2019 19:09
- Son Güncelleme: 30.12.2019 19:18
İzmir Torbalı'da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan Enver Yıldız (30), ekipler tarafından 14 saatin sonucunda ağır yaralı olarak yakalandı.
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