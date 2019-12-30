Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan İstek Vakfı'ndaki rezalet olayın ardından okul yönetiminin olayın üzerini örtme çabası, mağdur tarafın avukatı Betül Altınsoy'u isyan ettirmişti. Betül Altınsoy yaptığı açıklamada olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadar olan görüntülerin mevcut olduğunu ancak olayın gerçekleştiği tarih olan Ekim 2017'deki görüntülerin silindiğini veya okul yönetimi tarafından gizlendiğini belirtmişti. Cinsel istismar davasında mağdurenin ailesinin 6 Aralık 2017'de şikayet dilekçesi verdiği ama 6 Aralık da dahil 2017 yılının geriye dönük tüm görüntülerinin kayıp olduğu ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yüzme öğretmeni Samet A.'nın kız öğrenci A.A.'ya cinsel istismar iddiasının 15 Eylül 2017 ve 6 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştiğinin öne sürüldüğü, 12 Mayıs 2000 ile 12 Aralık 2017 tarihleri arasına ait güvenlik kamerası görüntülerin olduğu ancak suç işlendiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmadığı tespit edildi.

12 Mayıs 2000 ile 12 Aralık 2017 tarihleri arasına ait görüntülerin olduğu, ancak 2017 yılına ait yalnızca 7 Aralık 2017 ile 12 Aralık 2017 arasındaki görüntülerin olması dikkat çekiyor. 2017 yılına ait 355 günlük görüntüler bulunmuyor! Mağdurenin ailesinin okul yönetimine 6 Aralık 2017 tarihinde şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi.

ALTINSOY: "2017'NİN EKİM AYINI İÇEREN GÖRÜNTÜLER YOK!"

Mağdurenin avukatı Betül Altınsoy, "Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok!" ifadelerini kullanmıştı.

HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konunun basına yansıması üzerine de HSK harekete geçti. HSK 1. Dairesi, olaya ilişkin yargı sürecinde herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma izni verdi. Bu kapsamda bir HSK müfettişi soruşturma dosyasında herhangi bir ihmal olup olmadığını inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. HSK, müfettiş raporu doğrultusunda nihai kararı verecek. Adli süreçte herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde ilgili yargı mensupları hakkında disiplin cezasına hükmedilebilecek.