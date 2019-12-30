Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.12.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 17:54

'ndaki skandal olayında son durum ne? Skandal görüntüler silinmişti

İstanbul Kartal İstek Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında okulun skandal olayın üzerini örtme çabası müşteki avukatını isyan ettirmişti. Dava aşamasında mağdurenin ailesinin 6 Aralık 2017’de şikayet dilekçesi verdikten sonra 6 Aralık da dahil 2017 yılının geriye dönük tüm görüntülerin kayıp olduğu tespit edilmişti. Konuyla ilgili son olarak HSK soruşturma başlattı.

İstek Vakfı'ndaki skandal taciz olayında son durum ne?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'ndaki rezalet olayın ardından okul yönetiminin olayın üzerini örtme çabası, mağdur tarafın avukatı 'u isyan ettirmişti. Betül Altınsoy yaptığı açıklamada olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadar olan görüntülerin mevcut olduğunu ancak olayın gerçekleştiği tarih olan Ekim 2017'deki görüntülerin silindiğini veya okul yönetimi tarafından gizlendiğini belirtmişti. Cinsel istismar davasında mağdurenin ailesinin 6 Aralık 2017'de şikayet dilekçesi verdiği ama 6 Aralık da dahil 2017 yılının geriye dönük tüm görüntülerinin kayıp olduğu ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Yüzme öğretmeni Samet A.'nın kız öğrenci A.A.'ya cinsel istismar iddiasının 15 Eylül 2017 ve 6 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştiğinin öne sürüldüğü, 12 Mayıs 2000 ile 12 Aralık 2017 tarihleri arasına ait güvenlik kamerası görüntülerin olduğu ancak suç işlendiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmadığı tespit edildi.

12 Mayıs 2000 ile 12 Aralık 2017 tarihleri arasına ait görüntülerin olduğu, ancak 2017 yılına ait yalnızca 7 Aralık 2017 ile 12 Aralık 2017 arasındaki görüntülerin olması dikkat çekiyor. 2017 yılına ait 355 günlük görüntüler bulunmuyor! Mağdurenin ailesinin okul yönetimine 6 Aralık 2017 tarihinde şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi.

ALTINSOY: "2017'NİN EKİM AYINI İÇEREN GÖRÜNTÜLER YOK!"
Mağdurenin avukatı Betül Altınsoy, "Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok!" ifadelerini kullanmıştı.

HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konunun basına yansıması üzerine de HSK harekete geçti. HSK 1. Dairesi, olaya ilişkin yargı sürecinde herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma izni verdi. Bu kapsamda bir HSK müfettişi soruşturma dosyasında herhangi bir ihmal olup olmadığını inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. HSK, müfettiş raporu doğrultusunda nihai kararı verecek. Adli süreçte herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde ilgili yargı mensupları hakkında disiplin cezasına hükmedilebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstek Vakfı'ndaki skandal taciz olayında son durum ne? Skandal görüntüler silinmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri