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  • 25.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 10:26

'ndaki skandalının üstü örtülmeye çalışılıyor!

’nda yaşanan sapıklığı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , görüntülerin 5 yaşındaki çocuğunu ailesine ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle gösterilmemesine ve siyasi çıkarlar uğruna konunun üzerinin kapatılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Tuna, “Benim bildiğim şudur: Sapıklıktan daha korkuncu, maddi çıkar uğruna sapıklığı tasarlayarak örgütlü bir şekilde taammüden örtme gayretidir. Bundan daha korkuncu da siyasi asabiyet üzerinden tavır almaktır. Sapıklığın partisi pırtısı, dinlisi dinsizi, moderni muhafazakarı olmaz. Sapıklık sapıklıktır” ifadelerini kullandı.

Cinsel istismar skandalının üstü örtülmeye çalışılıyor!
İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Saklama gerekçeleri mi?
Özel hayatın gizliliğiymiş.
E tabi 5 yaşındaki çocuğun "özel hayatını" ailesinden gizleyemeyeceklerine göre anaokullarındaki o sapığın "özel hayatının gizliliğine" saygı duymuşlar herhalde.
Başka ne olabilir bilemiyorum!

Sapıklık, malumunuz, aynı zamanda bir hastalık. Elbette mazerete tekabül eden değil nedeni işaret eden bir hastalık.
Peki sapıklığı örtbas etme gayreti ne tür bir hastalığa tekabül ediyor?
Kendi çocukları maazallah cinsel istismara maruz kalsaydı "marka değerini" düşünecekler miydi?
Bilmiyorum.
Benim bildiğim şudur: Sapıklıktan daha korkuncu, maddi çıkar uğruna sapıklığı tasarlayarak örgütlü bir şekilde taammüden örtme gayretidir.
Bundan daha korkuncu da siyasi asabiyet üzerinden tavır almaktır.
Sapıklığın partisi pırtısı, dinlisi dinsizi, moderni muhafazakarı olmaz. Sapıklık sapıklıktır. Kur'an kursunda da olsa sapıklıktır, 'nda olsa da!
Rüşvet konusunda da bu böyledir.
Rüşvet alanın da verenin de sağı solu, şusu busu olmaz, her türlüsü ayağımız bodrumundadır. İster CHP'li ister AK Partili olsun, fark etmez.

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