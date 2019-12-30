PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı? 31 Aralık kargolar tatil mi? Kargolar yılbaşında açık mı?

31 Aralık kargolar tatil mi? Yılbaşına sayılı günler kala zihinlerde merak edilen durumlardan biri ise 31 Aralık günü tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. Yılbaşında kargolar açık mı? Kargolar çalışıyor mu sorusu yılbaşına sayılı günler kala merak edilmeye başlandı. İşte yılbaşında kapalı olan kurumlar.. Merak edenler kargoların durumunu araştırmaya başladı. 31 Aralık kargolar tatil mi?
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