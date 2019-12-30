PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG kargo 31 Aralık'ta açık mı? 31 Aralık kargolar tatil mi? Kargolar yılbaşında açık mı? Yılbaşına sayılı günler kala Yılbaşında Kargolar açık mı? soruları internette yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki yılbaşı günü Kargolar açık mı? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? işte detaylar.. Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. 31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek.

31 Aralık kargolar tatil mi? Yılbaşına sayılı günler kala zihinlerde merak edilen durumlardan biri ise 31 Aralık günü tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. Yılbaşında kargolar açık mı? Kargolar çalışıyor mu sorusu yılbaşına sayılı günler kala merak edilmeye başlandı. İşte yılbaşında kapalı olan kurumlar.. Merak edenler kargoların durumunu araştırmaya başladı. 31 Aralık kargolar tatil mi? DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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