Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anması için sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Ancak yeterli seviyede kar yağmayınca, 15 km uzaklıktaki Handere köyünden kar taşındı. Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anması için sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Ancak yeterli seviyede kar yağmayınca, 15 km uzaklıktaki Handere köyünden kar taşındı.
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