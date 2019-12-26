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'a yeterli kar yağmayınca köyünden kar taşındı

 'nın 105. yılı anması için sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Ancak yeterli seviyede kar yağmayınca, 15 km uzaklıktaki köyünden kar taşındı.

Sarı'kar'mış
Sarıkamış 'nın 105. yılı anması için sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. Ancak yeterli seviyede kar yağmayınca, 15 km uzaklıktaki köyünden kar taşındı.

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