Günlük burç yorumları – 26 Aralık 2019 Perşembe

KOÇ:

Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var sanki. Ay Oğlak burcunda ilerlerken arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturuyor. Zamanınızı daha sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.