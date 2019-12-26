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  • 26.12.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 20:02

'da yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma MEB Adana için tatil açıklaması geldi mi?

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ardı ardına gelen uyarıların ardından bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildiği duyurulmuştu. 'da etkisini gösteren sağanak yağışların ardından şimdi öğrenci ve veliler Adana'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 27 Aralık Cuma MEB Adana için tatil açıklaması geldi mi? İşte merak edilen son detaylar...

Adana'da yarın okullar tatil mi?

Bir süredir Adana'da etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamayla iki ilçedeki bazı okullar tatil edilmişti. Bu kapsamda Adana'da yaşayan vatandaşlar Adana'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak..

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