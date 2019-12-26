Bir süredir Adana'da etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamayla iki ilçedeki bazı okullar tatil edilmişti. Bu kapsamda Adana'da yaşayan vatandaşlar Adana'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak..