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  • 26.12.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 19:13

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma günü Ankara için kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor. Peki, 27 Aralık Cuma MEB açıklaması yapıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda 27 Aralık Cuma günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma günü Ankara için kar tatili açıklaması yapıldı mı?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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