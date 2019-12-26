Açıklama yapıldı! Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma hangi ilçelerde okul tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda 27 Aralık Cuma günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Hangi okulların tatil edildiğini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...