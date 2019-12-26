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  • 26.12.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 20:04

Valiliğinden uyarısı!

'da Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre, metrekareye maksimum 70 kilogram yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Valilikten şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye...

Valiliğinden uyarısı geldi.

Ordu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan uyarılarda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceğine dikkat çekilerek, "Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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