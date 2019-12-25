Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçekaya Mahallesi Seyitli mevkisindeki iki ayrı noktada akşam saatlerinde örtü yangını başladı.

Yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangının söndürülmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, yangının meydana geldiği bölgenin kırsalda yer aldığını ve yerleşim alanlarına yakın olmadığını bildirdi.

Ekiplerin kısa süre içerisinde yangına müdahale ettiklerini belirten Koçhan, "Yangının meydana geldiği alanda iki bağ evi bulunuyor. Mevsim nedeniyle bu evler de şu an kullanılmıyor. Ayrıca yangının bulunduğu alanda yer alan iki farklı yol, araçlarla müdahaleyi daha da kolaylaştırıyor. Rüzgarın şiddetinde herhangi bir değişiklik olmazsa birkaç saat içerisinde yangının kontrol altına alınacağını düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının başladığı alana gelerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerden bilgi aldı.







BAKAN PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangının devam ettiği Trabzon'un Arsin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ve diğer ilgililerle ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi'ne geldi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çalışmalara henüz kontrol altına alamadığımız noktalarda yoğunlaştırarak devam ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda amacımız kamu kurumları olarak bir an evvel bu musibetin şehrimizden atılması, yangınla olan mücadelemizin tamamlanmasıdır. Meteorolojik şartlar da inşallah geceden itibaren lehimize dönerek devam ediyor olacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, bulundukları alandaki yangının tamamen kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Ancak henüz kontrol altına almadığımız yerleri de inşallah gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alacağız." diye konuştu.