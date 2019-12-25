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  • 26.12.2019 00:18
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 00:18

İstanbul 'ta hurdaya dönen otomobildeki hayatını kaybetti

'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiden Murat Kurt hayatını kaybederken, sürücü Celal D. yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta feci kaza!

'ta meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden Celal D'nin kullandığı 34 PT 2814 plakalı otomobil, Emre Can G. yönetimindeki 22 AY 086 kamyonla çarpıştı.

Daha sonra bariyerlere çarparak savrulan otomobilin sürücüsü ile bir yolcu, araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan Celal D. ile yanındaki olduğu öğrenilen Murat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal D'nin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.


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