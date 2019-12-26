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  • 26.12.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:20

'da 230 litre ele geçirildi

'nın Akçadağ ilçesinde 200 litre ile 30 litre viski ele geçirildi. ler imha edilirken, gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi

imalatı ve satışı yapanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akçadağ'da belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şişelere ve bidonlara konulmuş 200 litre ile 30 litre viski ele geçirdi.

Sahte içkiler imha edilirken, gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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