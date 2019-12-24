Risk tespiti nasıl yaptırılır? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Binamın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

Binanızın dayanıklılığını ölçtürmek için Bina Risk Tespiti adı verilen bir kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Tespit için binadan herhangi bir çoğunluk aranmıyor, kat maliklerinden bir kişinin başvurması ile mümkün oluyor. Risk tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans alan kurum, kuruluşlar tarafından yapılabiliyor. Risk tespiti sonunda binaya riskli yapı raporu verildiyse, zorunlu olarak yıkıma gidiliyor. Sonuca itiraz etmek mümkün, 15 gün içinde itiraz etme hakkı tanınıyor. Risk tespitinin ardından olumsuz bir sonucun çıkmasında 60 gün içinde yıkım başlıyor. Fakat, binanın yıkım yerine güçlendirmesine gitmek de çözüm olabiliyor. Eğer binanın yıkımına değil de güçlendirmeye gidilecekse, kat maliklerinin 60 gün içinde bununla ilgili karar vermesi gerekiyor.



ÜCRETİ NE KADAR?

400 metrekarelik bina için alınan risk tespiti ücreti, bin 812 lira iken, 401 metrekareyi aşan her 80 metrekare için 226 lira da eklenir. 100 metrekare için bakanlık 600 lira tespit kredisi veriyor. Kredinin geri ödemesi ise 24 ayı bulabiliyor. Ücretler kat malikleri tarafından ödeniyor.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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