Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul ederken, çeşitli illerden gelen baroların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi.
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