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  • 23.12.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 13:24

cinayetinde flaş gelişme! Duruşma ertelendi

Son dakika haberi... 'da, üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı 'un yargılandığı davada, duruşma 2020'ye ertelendi.

Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!
'da, balerin 'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul ederken, çeşitli illerden gelen baroların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 2020'ye erteledi.

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