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  • 23.12.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 14:02

'ten kahreden haber! Evde çıkan da 5 aylık bebek hayatını kaybetti

’in Nizip ilçesinde evde çıkan da 5 aylık bebek yaşamını yitirdi. Suriyeli babanın yangın sırasında evde olmadığı ve tarlada çalıştığı öğrenildi.

Kahreden haber! 5 aylık bebek feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre, 3 çocuğuyla evde kalan Suriyeli kadın, oturma odasından dumanların yükseldiğini fark etti.

İki çocuğunu alarak evden dışarı çıkaran Suriyeli anne, yoğun duman nedeniyle içeride kalan 5 aylık bebeğinin kurtarılması için komşularından yardım istedi.

Alevlerin yayılması yüzünden bebeği çıkaramayan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü, eve giren sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, dumandan etkilenen anne ve iki çocuğuna sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Suriyeli babanın sırasında evde olmadığı ve tarlada çalıştığı öğrenildi.

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