Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.
"BIÇAKLANDIM ABLA"
Olay anını anlatan Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün, yaslandığı duvar önünde, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip, anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren, duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.
Özdemir ailesinin ifadelerinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.
Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.
"BIÇAKLANDIM ABLA"
Olay anını anlatan Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün, yaslandığı duvar önünde, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip, anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren, duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.
Özdemir ailesinin ifadelerinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.
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