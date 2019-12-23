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  • 23.12.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:31

'in son sözü 'bıçaklandım abla' olmuş

'da, balerin 'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Duruşmada mahkemeye heyeti; Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası 'i dinledi. Ceren Özdemir'in, saldırıya uğradığı apartmanın girişinde duvara yaslanıp, yanına gelen ablası Gizem Özdemir'e "Bıçaklandım abla" dediği ortaya çıktı.

İşte Ceren'in son sözü!
Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.



"BIÇAKLANDIM ABLA"
Olay anını anlatan ise kardeşinin son sözünün, yaslandığı duvar önünde, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip, anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren, duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.



Özdemir ailesinin ifadelerinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

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