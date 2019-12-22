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  • 23.12.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 01:10

Son dakika: ’da lodos etkili oluyor

'da önceki gece saatlerinde başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Avcılar ve Küçükçekmece sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar oluşuyor.

İstanbul’da lodos etkili oluyor
'da önceki gece saatlerinde başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Avcılar ve Küçükçekmece sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar oluşuyor.





Uzun zamandır İstanbul'da beklenen yağışlı ve lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Önceki gece etkili olan lodos şehrin genelinde devam ediyor.

Bu nedenle Avcılar ve Küçükçekmece Sahilinde de lodostan dolayı dalgalar oluştu.


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