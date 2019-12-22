Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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