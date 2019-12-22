Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.12.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 22:31

Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı

Meteorolojiden son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteorolojiden o ilimiz için yarın sağanak uyarısı

Adana'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMeteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri