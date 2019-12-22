Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı

Adana'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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