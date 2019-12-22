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  • 22.12.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 18:57

Son dakika: Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Yurdun dört bir yanında hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Valilikten kritik uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.


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