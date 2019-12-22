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  • 23.12.2019 03:21
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 03:21

Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti

kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. 77 yaşındaki ünlü tiyatrocu Ercan Kont, bir süredir ilçesindeki huzurevinde kalıyordu.

Ercan Kont hayatını kaybetti

'da tiyatro oyuncusu kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

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