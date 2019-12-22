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  • 22.12.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 10:39

Valiliği'nden flaş uyarı!

ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre fırtınanın etkisi bugün ve yarın öğle saatlerine kadar devam edecek.

Bursa Valiliği'nden flaş uyarı!

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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