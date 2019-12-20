Ramazan ayı ve Kurban Bayramı 2020 yılında ne zamana denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. Üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayı önümüzdeki yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.