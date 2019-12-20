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  • 20.12.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 13:48

'nun katıldığı açılışta sahneye atlamıştı! sebebi belli oldu!

Genel Başkanı Kemal ’nun katıldığı açılışta elindeki pankartla sahneye fırlayan kadının CHP Başkanı ’nu etmek istediği ortaya çıktı. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

, dün öğle saatlerinde "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Nazife O. isimli kadının pankartı Başkanı 'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

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