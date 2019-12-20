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  • 20.12.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 14:05

Başkan Erdoğan işaret etmişti! Suriye'den yeni göç dalgasının görüntüleri geldi!

Rejim ordusu ve Rus uçaklarının ’de sürdürdüğü yoğun bombardıman binlerce Suriyeliyi göçe zorladı. Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, sınırına doğru göç ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.

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