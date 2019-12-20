Başkan Erdoğan işaret etmişti! Suriye'den yeni göç dalgasının görüntüleri geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.
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