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  • 20.12.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 13:36

'de 30 öğrenci kekten zehirlendi!

’de 30 öğrenci, gıda si şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.

Denizli'de 30 öğrenci kekten zehirlendi!

Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda si şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.

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