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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 15:33

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende olay! Pankart açmak isteyen kadına sert müdahale

Genel Başkanı , “Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumaların sert müdahalesi tepki çekti.

Genel Başkanı , "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.



Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.



Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı tam olarak görülemese de "Canan" kelimesi dikkatlerden kaçmadı.

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