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  • 19.12.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:17

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

’de 3 şahsın imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların evlerine ve ev eklentilerine operasyon yaptı. Operasyonda imalatı yaptığı belirlenen 3 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

merkeze bağlı Göl Ormanı köyünde imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratına ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, madde imal eden ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri 3 eve ve ev eklentilerine operasyon yaptı.

ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda A.Y., R.Ü. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve ev eklentilerinde yapılan aramalarda ise 33 gram kubar esrar maddesi, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve tabanca fişeklerine ise el konuldu.

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