Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

Düzce merkeze bağlı Göl Ormanı köyünde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratına ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri 3 eve ve ev eklentilerine operasyon yaptı.
ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda A.Y., R.Ü. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve ev eklentilerinde yapılan aramalarda ise 33 gram kubar esrar maddesi, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve tabanca fişeklerine ise el konuldu.
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