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  • 17.12.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 14:49

"pes artık" dedirtti! e çamaşır suyu kattılar...

Tek derdi para kazanmak olan bazı kişiler, yediğimiz içtiğimiz gıdalardan üç beş kuruş daha fazla kazanabilmek için bin bir çeşit hileye başvuruyor. özellikle , , tereyağ ve gibi hayvansal ürünlerde görülüyor. Uzmanlar tüketicilerin dikkatli olmasını isterken, gıda teröristlerinin süte çamaşır suyu bile kattığını söylüyor.

Gıda üretiminde yeni dönem başlıyor. Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara uygulanan para cezası ve teşhir istenilen sonucu vermeyince Tarım ve Orman Bakanlığı daha sert tedbirler almak için düğmeye bastı. Yeni düzenlemeye göre hileli yöntemlerle ürün imal ederek piyasaya sürenlere hapis cezası verilmesi gündemde. İlk cezadan sonra 2 yıl içinde sahtekârlığı devam ettiren işletmecilere hapis ve faaliyetten men cezası verilecek. Neredeyse her gıdada hilenin yapılabildiğini anlatan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Uzmanı Prof. Dr. Özer Ergün, "Bazı hileler masum gibi görünse de gıdada hile asla kabul edilebilecek bir durum değil" diye konuştu.

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