Kariyer yapma zamanı! Balık burçları için Aralık ayı, kariyer için uygun işaretler veriyor

Romantizm: Özel hayatınızın ön planda olacağı bu dönemlerde romantik günler kapınızda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için de Aralık ayı uygun zaman. (KOVA BURCU 22 OCAK - 20 ŞUBAT)
Para: 19 Aralık finansal konularda hesap hataları, ödemelerde aksaklıklar yaşanabilir.
Komşu: 23 Aralık kardeş, komşu, akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir.
Önemli fırsat: 26 Aralık'ta otoriteden gelebilecek fırsatları değerlendirmek için uygun bir zaman...
ŞANSLI GÜNLER: 17, 18, 26 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 23, 29 ARALIK
BALIK BURCU (21 ŞUBAT - 22 MART)
Karar verin: Senenin son ayında, sosyal statünüz değişiyor. Gelecek ile ilgili beklentilerinizi gözden geçirmiş ve artık somut kararlar almış olmalısınız.
Bugün dikkat!: 17-18 Aralık iş ve mesleki konularda yavaş ve sakin adımlar atmalısınız. Zira güç çekişmelerinin içinde kendinizi bulabilirsiniz.
Uyanık olun: 23 Aralık tarihinde kandırılmaya, güveninizin kırılmasına, sizi rahatsız edecek duyumlar almaya müsait bir gün. Kendinizi stresli ve baskı altında hissedebilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 26, 27, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 20, 21 ARALIK
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
-BİTTİ-
Para: 19 Aralık finansal konularda hesap hataları, ödemelerde aksaklıklar yaşanabilir.
Komşu: 23 Aralık kardeş, komşu, akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir.
Önemli fırsat: 26 Aralık'ta otoriteden gelebilecek fırsatları değerlendirmek için uygun bir zaman...
ŞANSLI GÜNLER: 17, 18, 26 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 23, 29 ARALIK
BALIK BURCU (21 ŞUBAT - 22 MART)
Karar verin: Senenin son ayında, sosyal statünüz değişiyor. Gelecek ile ilgili beklentilerinizi gözden geçirmiş ve artık somut kararlar almış olmalısınız.
Bugün dikkat!: 17-18 Aralık iş ve mesleki konularda yavaş ve sakin adımlar atmalısınız. Zira güç çekişmelerinin içinde kendinizi bulabilirsiniz.
Uyanık olun: 23 Aralık tarihinde kandırılmaya, güveninizin kırılmasına, sizi rahatsız edecek duyumlar almaya müsait bir gün. Kendinizi stresli ve baskı altında hissedebilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 26, 27, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 20, 21 ARALIK
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
-BİTTİ-
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