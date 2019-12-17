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Kariyer yapma zamanı! Balık burçları için Aralık ayı, kariyer için uygun işaretler veriyor

nun en şanslı aylarından biri olan Aralık, kariyer için uygun işaretler veriyor... İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 'Aralık ayında burcunuz neler söylüyor?' yazı dizisi...

Kariyer yapma zamanı
Romantizm: Özel hayatınızın ön planda olacağı bu dönemlerde romantik günler kapınızda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için de Aralık ayı uygun zaman. (KOVA BURCU 22 OCAK - 20 ŞUBAT)

Para: 19 Aralık finansal konularda hesap hataları, ödemelerde aksaklıklar yaşanabilir.

Komşu: kardeş, komşu, akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir.

Önemli fırsat: 26 Aralık'ta otoriteden gelebilecek fırsatları değerlendirmek için uygun bir zaman...

ŞANSLI GÜNLER: 17, 18, 26 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 23, 29 ARALIK



BALIK BURCU (21 ŞUBAT - 22 MART)
Karar verin: Senenin son ayında, sosyal statünüz değişiyor. Gelecek ile ilgili beklentilerinizi gözden geçirmiş ve artık somut kararlar almış olmalısınız.

Bugün dikkat!: 17-18 Aralık iş ve mesleki konularda yavaş ve sakin adımlar atmalısınız. Zira güç çekişmelerinin içinde kendinizi bulabilirsiniz.

Uyanık olun: 23 Aralık tarihinde kandırılmaya, güveninizin kırılmasına, sizi rahatsız edecek duyumlar almaya müsait bir gün. Kendinizi stresli ve baskı altında hissedebilirsiniz.

ŞANSLI GÜNLER: 26, 27, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 20, 21 ARALIK

ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ

-BİTTİ-

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