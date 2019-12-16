Yay burçları önümüzdeki günlerde ani iş teklifi alabilir ya da yeni müşteri kazanabilir...kendiniz ile ilgilenmeli, önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz. Yuva, aile, taşınma, yer değiştirme konuları gündeminizi hiç ummadığınız anda meşgul edebilir.16 Aralık tarihinde stresli zamanlar geçirebilirsiniz, ağzınızdan çıkan sözler de biraz kırıcı olabilir, yanlış da anlaşılabilirsiniz...24 Aralık'ta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sağlık sorunları yüzünden sigarayı bir anda bırakabilirsiniz.26 Aralık Milli Piyango gibi şans oyunları için çok güzel bir gün.27 Aralık ani bir iş teklifi ile karşılaşabilir, yeni bir müşteriyi bünyenize kazandırabilirsiniz. Ani, sıra dışı fikirleriniz sayesinde aydınlanma yaşayabilir, orijinal ve marjinal konuları gerçeğe rahatlıkla çevirebilirsiniz.26, 27, 28 ARALIK16, 20, 21 ARALIKbiraz dahamücadele ve dahafazla mesai ile geçebilir.Bu yüzden kendinizi vesağlığınızı ihmal etmedenözellikle bel bölgenize dikkat ederek,ufak yoga hareketleriyle bünyenizidestekleyebilirsiniz.21 Aralık tarihinde gizli saklı kalmış bilgiler kulağınıza gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Gerçek olup olmadığını araştırmadan kendinizi asla üzmeyin.23 Aralık'ta yakın çevre ve ailenizde hareketlilik söz konusu. Toplanıp, keyifli sohbetler yapmak için çok uygun bir gün...24 Aralık Aşk, para, çocuklar ve şans oyunları konularında oldukça güzel olan bu günü değerlendirmenizde fayda var.16, 26, 19, 24 ARALIK21, 22 ARALIK