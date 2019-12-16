Yay burçları önümüzdeki günlerde ani iş teklifi alabilir ya da yeni müşteri kazanabilir...
YAY BURCU 21 KASIM–22 ARALIK
Öncelikle kendiniz ile ilgilenmeli, önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz. Yuva, aile, taşınma, yer değiştirme konuları gündeminizi hiç ummadığınız anda meşgul edebilir.
16 Aralık tarihinde stresli zamanlar geçirebilirsiniz, ağzınızdan çıkan sözler de biraz kırıcı olabilir, yanlış da anlaşılabilirsiniz...
24 Aralık'ta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sağlık sorunları yüzünden sigarayı bir anda bırakabilirsiniz.
26 Aralık Milli Piyango gibi şans oyunları için çok güzel bir gün.
27 Aralık ani bir iş teklifi ile karşılaşabilir, yeni bir müşteriyi bünyenize kazandırabilirsiniz. Ani, sıra dışı fikirleriniz sayesinde aydınlanma yaşayabilir, orijinal ve marjinal konuları gerçeğe rahatlıkla çevirebilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 26, 27, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 16, 20, 21 ARALIK
OĞLAK BURCU 21 ARALIK-22 OCAK
İş hayatınız biraz daha mücadele ve daha fazla mesai ile geçebilir. Bu yüzden kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeden özellikle bel bölgenize dikkat ederek, ufak yoga hareketleriyle bünyenizi destekleyebilirsiniz.
21 Aralık tarihinde gizli saklı kalmış bilgiler kulağınıza gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Gerçek olup olmadığını araştırmadan kendinizi asla üzmeyin.
23 Aralık'ta yakın çevre ve ailenizde hareketlilik söz konusu. Toplanıp, keyifli sohbetler yapmak için çok uygun bir gün...
24 Aralık Aşk, para, çocuklar ve şans oyunları konularında oldukça güzel olan bu günü değerlendirmenizde fayda var.
ŞANSLI GÜNLER: 16, 26, 19, 24 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 21, 22 ARALIK
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
YARIN: KOVA VE BALIK
YAY BURCU 21 KASIM–22 ARALIK
Öncelikle kendiniz ile ilgilenmeli, önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz. Yuva, aile, taşınma, yer değiştirme konuları gündeminizi hiç ummadığınız anda meşgul edebilir.
16 Aralık tarihinde stresli zamanlar geçirebilirsiniz, ağzınızdan çıkan sözler de biraz kırıcı olabilir, yanlış da anlaşılabilirsiniz...
24 Aralık'ta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sağlık sorunları yüzünden sigarayı bir anda bırakabilirsiniz.
26 Aralık Milli Piyango gibi şans oyunları için çok güzel bir gün.
27 Aralık ani bir iş teklifi ile karşılaşabilir, yeni bir müşteriyi bünyenize kazandırabilirsiniz. Ani, sıra dışı fikirleriniz sayesinde aydınlanma yaşayabilir, orijinal ve marjinal konuları gerçeğe rahatlıkla çevirebilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 26, 27, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 16, 20, 21 ARALIK
OĞLAK BURCU 21 ARALIK-22 OCAK
İş hayatınız biraz daha mücadele ve daha fazla mesai ile geçebilir. Bu yüzden kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeden özellikle bel bölgenize dikkat ederek, ufak yoga hareketleriyle bünyenizi destekleyebilirsiniz.
21 Aralık tarihinde gizli saklı kalmış bilgiler kulağınıza gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Gerçek olup olmadığını araştırmadan kendinizi asla üzmeyin.
23 Aralık'ta yakın çevre ve ailenizde hareketlilik söz konusu. Toplanıp, keyifli sohbetler yapmak için çok uygun bir gün...
24 Aralık Aşk, para, çocuklar ve şans oyunları konularında oldukça güzel olan bu günü değerlendirmenizde fayda var.
ŞANSLI GÜNLER: 16, 26, 19, 24 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 21, 22 ARALIK
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
YARIN: KOVA VE BALIK
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