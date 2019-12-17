Ankaralı Mert Köksal'ın boğazına şırıngalı çikolata kapağı kaçtı. Kurtarılamadı. Doktorun ifadesi yürek yaktı: Bana epilepsi dendi. Oksijen verip gönderdik.
Boğazını tutarak müdür odasına koşan Mert, yardım istiyor.
Hizmetli koluna giriyor .
Bir anda yere yığılıyor.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Boğazını tutarak müdür odasına koşan Mert, yardım istiyor.
Hizmetli koluna giriyor .
Bir anda yere yığılıyor.
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