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Boğazımız düğümlendi! nın kapağını yutan Mert yanlış müdahale kurbanı oldu

'ın boğazına şırıngalı çikolata kapağı kaçtı. Kurtarılamadı. Doktorun ifadesi yürek yaktı: Bana epilepsi dendi. Oksijen verip gönderdik.

Boğazımız düğümlendi
'ın boğazına şırıngalı çikolata kapağı kaçtı. Kurtarılamadı. Doktorun ifadesi yürek yaktı: Bana epilepsi dendi. Oksijen verip gönderdik.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Boğazını tutarak müdür odasına koşan Mert, yardım istiyor.


Hizmetli koluna giriyor .


Bir anda yere yığılıyor.

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