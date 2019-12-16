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  • 16.12.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 13:56

Son dakika: Aydın'da 42 düzensiz yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz yakalandı. Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Menderes açıklarında lastik botta düzensiz olduğu ihbarını alan Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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