Bu çocuklar 10 kuruş için öldü! Şırınga çikolatada ihmalin kaynağı "ürün geliştirme" Şırıngalı çikolata üreticileri basit bir tedbiri dahi almadı. İki küçük çocuğun ölümüne yol açtı. Plastik uzmanları, alınacak tedbiri açıkladı: Şırıngaya daha uygun bir kapak 10 kuruşluk tasarımla yapılabilirdi.

Haberler Güncel Haberleri Bu çocuklar 10 kuruş için öldü! Şırınga çikolatada ihmalin kaynağı "ürün geliştirme"