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  • 16.12.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 12:56

İzmit'te hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

İzmit'te, viraja hızlı giren yönetimindeki hurda demir yüklü TIR devrildi. TIR'dan yaralı halde çıkarılan sürücü, tedaviye alındı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, yla ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan TIR refüje devrildi
, saat 11.00 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne giden yönetimindeki 06 DP 4131 plakalı hurda demir yüklü TIR, virajda refüje devrildi.



Devrilen TIR ve dorsesinde bulunan hurda demirlerin yola dökülmesi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tepe, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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